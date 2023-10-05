Более 230 млн человек на Земле имеют генетический порок 'взрывной' смерти клеток

Приблизительно у 3% населения Земли, а это более 230 миллионов человек, присутствует генетический порок, который повышает риск воспаления из-за механизма так называемой "взрывной" гибели клеток. Такая особенность организма может приводить к развитию различных заболеваний.

Об этом говорится в исследовании австралийского института WEHI, опубликованном в издании Nature Communications. Работа ученых может пролить свет на то, почему некоторые люди имеют большую вероятность развития определенных типов заболеваний.

Как объясняет SciTechDaily, в человеческом организме ежеминутно умирают миллионы клеток. Такой процесс важен и полезен, поскольку защищает организм от болезней, удаляя нежелательные, поврежденные или опасные клетки. Это позволяет предотвращать распространение вирусов, бактерий и даже рака.

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Но процесс смерти клеток не всегда спокоен. Как рассказала первый автор статьи, доктор Сара Гарниш из WEHI, существует тип гибели, который называется некроптоз. Он отличается тем, что умирающая таким образом клетка, по сути, взрывается, давая сигнал тревоги для других клеток организма.

"Это хорошо в случае вирусной инфекции, когда некроптоз не только убивает инфицированные клетки, но и дает иммунной системе указание реагировать, навести порядок и начать более специфический, длительный иммунный ответ", – пояснила Гарниш.

Но иногда некроптоз может быть вреден. Если его сигнал "неконтролируемый или чрезмерный", организм сам может спровоцировать болезнь.

Основной действенной единицей некроптоза является ген MLKL. Когда организму необходимо запустить реакцию смерти клеток с большой огневой силой, срабатывают клеточные тормоза, которые в конечном итоге останавливают MLKL. Однако у некоторых людей эти тормоза слишком слабы.

"У большинства из нас MLKL останавливается, когда организм приказывает ему остановиться, но 2-3% людей имеют форму MLKL, которая хуже реагирует на остановочные сигналы. Хотя 2-3% – это не так уж много, но если учесть численность населения планеты, это значит, что миллионы людей имеют копию этого варианта гена", – заявила ученая.

Исследование предполагает, что такое распространенное генетическое изменение может сочетаться с образом жизни человека, историей инфекций и более широким генетическим составом, увеличивая риск воспалительных заболеваний и тяжелых реакций на инфекции.

В частности, если говорить о диабете 2 типа, то его развитие редко зависит только от одного изменения гена. На появление заболевания влияет много различных генов, а также и факторы окружающей среды, такие как диета и курение.

То есть, как объясняют ученые, дело не в том, что сам ген MLKL провоцирует организм на развитие определенной болезни, но его сочетание с другими факторами может представлять опасность.

В будущем исследователи надеются точно определить генетические изменения, которые могут означать, что у кого-то есть больше шансов иметь тяжелый случай COVID-19 или меньше шансов выздороветь после химиотерапии.

"Каждая такая информация помогает нам сделать персонализированную медицину более реальной", – сказала Гарниш.

Команда исследователей WEHI сейчас также пытается понять, существует ли вариант, когда люди с вариантом гена MLKL могут иметь более сильную клеточную защитную реакцию на определенные вирусы.

Гарниш отметила, что если такой ген передается между поколениями, значит, он выполняет и какую-то неизвестную пока полезную функцию.

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