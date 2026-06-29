ASUS запускает в Украине продажу необычного ноутбука с двумя экранами: чем интересен новый Zenbook DUO. Фото

В Украине начинаются продажи ноутбука ASUS Zenbook DUO (UX8407) нового поколения. Устройство получило два 14-дюймовых OLED-дисплея, обновленную платформу Intel Core Ultra Series 3 и ряд конструктивных изменений, которые упрощают многозадачную работу и использование инструментов искусственного интеллекта (ИИ).

Речь идет о третьем поколении знаменитого ноутбука компании. В ASUS уверяют, что новинка создана для тех, кому требуется максимальная производительность и многозадачность в мобильных условиях. Таким образом, ноутбук подойдет дизайнерам, разработчикам, авторам контента, студентам, исследователям, а также специалистам, работающим удаленно или в гибридном режиме.

ASUS ссылается на исследования Microsoft и The New York Times, согласно которым второй экран способен повысить производительность работы на 30-50%.

Новинка уже доступна для предварительного заказа в Украине. Рекомендуемая цена – от 179 999 грн, а оформить покупку можно в официальном онлайн-магазине ASUS в Украине. Помимо стандартной гарантии, на модель распространяется фирменная программа "Идеальная гарантия ASUS". Она действует в течение года и покрывает случайные повреждения устройства при условии его регистрации в течение 90 дней после покупки.

Два экрана для одновременной работы с несколькими задачами

Главная особенность Zenbook DUO – два сенсорных OLED-дисплея диагональю 14 дюймов с разрешением 2880×1800 пикселей и частотой обновления 144 Гц.

Такая конструкция позволяет работать в нескольких программах одновременно без подключения внешнего монитора. Например, на одном экране можно редактировать документ или монтировать видео, а на втором – держать открытыми справочные материалы, переписку или панели управления.

Разработчики ASUS также обновили конструкцию ноутбука. Новый скрытый шарнир уменьшает расстояние между дисплеями примерно на 70%, благодаря чему рабочее пространство выглядит цельным. Производитель уверяет, что экраны меньше люфтят при работе со стилусом или сенсорным управлением.

Новая платформа с акцентом на ИИ

Ноутбук работает на процессорах Intel Core Ultra Series 3. В максимальной комплектации установлен 16-ядерный Intel Core Ultra X9 388H. По данным ASUS, эта платформа обеспечивает более высокую графическую производительность по сравнению с предыдущим поколением и более эффективно расходует энергию при выполнении однопоточных задач.

Устройство поддерживает до 32 ГБ оперативной памяти LPDDR5X и твердотельный накопитель PCIe Gen 4. Это позволяет без задержек работать с ресурсоемкими программами, обрабатывать графику, монтировать видео и запускать современные ИИ-сервисы.

Улучшенная автономность и новые материалы корпуса

Еще одно важное изменение – увеличенное время работы от аккумулятора. Благодаря обновленной системе питания и энергоэффективным компонентам ноутбук, по оценкам компании, работает без подзарядки примерно на 50% дольше, чем предыдущая модель.

Корпус изготовлен из фирменного материала Ceraluminum. В ASUS отмечают, что он сочетает в себе небольшой вес с повышенной прочностью и устойчивостью к загрязнениям.

Несмотря на наличие двух дисплеев, вес устройства вместе со съемной Bluetooth-клавиатурой составляет около 1,6 кг. Ноутбук также имеет встроенную подставку и прошел тестирование по военному стандарту MIL-STD 810H.

Все технические характеристики и подробное описание функций новинки доступны на украинской странице ASUS Zenbook DUO.