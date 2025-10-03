Apple выпустит умные очки в 2026 году: что известно сейчас

Apple активно работает над созданием собственного набора умных очков, которые станут прямым конкурентом для популярной линейки Meta Ray-Ban. На фоне недавнего выпуска Meta обновленных очков с дисплеем, технологический гигант решил ускорить процесс разработки своей дебютной модели.

Видео дня

Для этого компания даже временно приостановила работу над следующей версией гарнитуры Vision Pro, чтобы сосредоточить все ресурсы на выведении очков на рынок в кратчайшие сроки. Таким образом, Apple стремится не пропустить растущую волну интереса к этому сегменту устройств, пишет MacRumors.

Ожидается, что устройство станет стильным аксессуаром, как и первые версии Apple Watch, а не громоздкой технической новинкой.

Умные очки от Apple

Как и в случае с другими устройствами, Apple стремится сделать свои очки модным и персонализированным гаджетом. Планируется предложить пользователям несколько вариантов материалов для оправы и дужек, а также разнообразные цвета, размеры и формы.

Хотя размещение аккумулятора, чипа и необходимых камер может затруднить создание очень тонкой оправы, компания, вероятно, возьмет за пример эволюцию Meta Ray-Ban, которая со временем расширила свой ассортимент стилей и цветов. Главным элементом управления очками должно стать голосовое управление, что делает запуск устройства прямо зависимым от следующего поколения Siri.

Apple переработала Siri с использованием больших языковых моделей, и ожидается, что более умная версия, способная конкурировать с ChatGPT или Gemini, будет представлена весной 2026 года. Именно эта улучшенная Siri позволит пользователям задавать различные вопросы, получать отзывы об окружающем мире через интегрированные камеры, искать информацию, переводить языки и выполнять другие функции, подобные возможностям Meta AI.

По слухам, первое поколение очков Apple не будет иметь встроенного дисплея, но будет поддерживать ключевые функции, такие как фотографирование, запись видео, воспроизведение аудио, ответы на вопросы и визуальный интеллект для определения объектов.

Очки Apple будут работать на специально разработанном чипе, который базируется на технологиях, используемых в Apple Watch. Однако, несмотря на собственный чип, устройство не сможет работать полностью автономно. Для выполнения функций искусственного интеллекта и других вычислительных задач очкам будет необходимо подключение к iPhone. Такая архитектура, вероятно, поможет продлить время автономной работы батареи, о продолжительности которой пока нет детальной информации.

Ускорение разработки дает основания предполагать, что демонстрация умных очков может состояться уже в конце 2026 года. Более реалистичным сценарием является официальный анонс в 2026 году с коммерческим запуском в начале 2027 года. Что касается цены, точность данных пока отсутствует, но, учитывая стоимость Meta Ray-Ban, которая начинается от $380, Apple, вероятно, будет стремиться к конкурентному ценообразованию для своей начальной модели.

OBOZ.UA на днях сообщал о первых умных очках от Xiaomi.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.