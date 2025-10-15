Apple готовится выпустить новый MacBook Pro: какая главная особенность

Компания Apple презентует обновленный MacBook Pro, который станет первым ноутбуком с новым процессором M5. Этот шаг открывает новый этап в развитии серии Mac, ведь чип M5 обещает значительно повысить производительность и энергоэффективность.

Видео дня

Эксперты говорят, что ноутбук, вероятно, сохранит знакомый дизайн. Детали рассказало издание Mac Rumors.

Процессор M5

По данным инсайдеров, новый MacBook Pro станет одним из первых устройств, оснащенных чипом M5, который лишь недавно появился в последних моделях iPad Pro. M5 создан на базе улучшенного 3-нанометрового техпроцесса TSMC, что позволит существенно увеличить скорость работы и уменьшить потребление энергии.

По предварительным тестам, M5 демонстрирует на 12 % более высокую многоядерную производительность по сравнению с M4 и на 36 % более быструю графику.

В версии для iPad Pro этот чип имел 9-ядерный CPU, но ожидается, что MacBook Pro получит 10 ядер, как и предшественник, обеспечивая еще лучшую производительность во время профессиональных задач.

Дизайн

Apple, похоже, не планирует серьезно менять внешний вид устройства. Обновленный MacBook Pro с M5 будет визуально похожим на модель с M4, без изменений в габаритах или формах корпуса.

Впрочем, фанаты могут ожидать новый оттенок корпуса – темно-синий, который будет гармонировать с цветовой гаммой iPhone 17 Pro. Этот намек появился в промо-тизере компании, где ноутбук имеет заметный синеватый блеск.

Другие возможные обновления

Кроме нового процессора, существенных изменений в характеристиках пока не ожидается.

Впрочем, источники не исключают несколько мелких улучшений:

Фронтальная камера может получить 18-мегапиксельный модуль с технологией Center Stage, как в iPhone 17;

может получить 18-мегапиксельный модуль с технологией Center Stage, как в iPhone 17; Возможно внедрение нового сетевого чипа N1 с поддержкой Bluetooth 6 и Wi-Fi 7, тогда как текущие модели ограничены Wi-Fi 6E.

Однако такие обновления потребуют серьезных изменений внутри конструкции, поэтому вероятнее, что Apple ограничится именно обновлением процессора.

Ожидается, что в этом году компания представит только базовую 14-дюймовую модель MacBook Pro с чипом M5.

Версии M5 Pro и M5 Max, традиционно предназначенные для профессиональных пользователей, появятся не раньше 2026 года.

В 2026 году ожидают значительно большие изменения:

переход на OLED-дисплеи с более глубокими цветами и лучшей контрастностью;

обновленный дизайн корпуса;

появление нового поколения процессоров M6.

OBOZ.UA также рассказывал, сколько может стоить нашумевший складной iPhone.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.