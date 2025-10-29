Apple планирует выпустить iPhone без механических кнопок: известны детали

В 2027 году компания Apple будет праздновать 20-летие своих смартфонов. К юбилею техногигант планирует выпустить существенно обновленную линейку iPhone с интересными особенностями.

Видео дня

Одной из них, как пишет издание Hindustan Times со ссылкой на китайского инсайдера Setsuna Digital, может стать отказ от механических кнопок на корпусе гаджета. В социальной сети Weibo инсайдер опубликовал пост, в котором изложил предварительный обзор планов Apple относительно серии iPhone 2027 года. Вполне возможно, что ради юбилея Apple пропустит порядковый номер 19 и сразу выпустит iPhone 20, который будет оснащен твердотельной кнопкой управления с тактильной обратной связью.

По данным блогера, эти кнопки будут управлять включением и выключением питания, регулировкой громкости и спуском затвора камеры с помощью небольших и точных вибраций. Это может существенно изменить способ взаимодействия пользователей с гаджетами.

При этом инсайдер предположил, что такое обновление может коснуться не только iPhone, но и других гаджетов Apple. По имеющимся данным, компания уже завершила разработку разработку твердотельных кнопок для iPhone 20. Их массовое производство начнется в 2027 году – в год запуска.

Помимо новых кнопок управления iPhone 20, инсайдер также отметил, что кнопка съемки камеры на iPhone 18 может претерпеть изменения. В кнопке могут использоваться новые пьезоэлектрические керамические компоненты, которые, как утверждается, уменьшат количество случайных нажатий. Однако эта информация основана на слухах, поэтому полностью доверять ей не стоит. Официальное же подтверждение поступит только с презентацией iPhone 18 следующей осенью.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, в каких трех дизайнах Apple планирует выпустить новые iPhone.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.