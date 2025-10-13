Apple может анонсировать два новых продукта в ближайшее время: о чем речь

Известный аналитик Марк Гурман из Bloomberg в своем еженедельном бюллетене Power On объявил о приближении обновлений нескольких продуктов Apple. Эти изменения коснутся iPad Pro, Vision Pro и базовой модели 14-дюймового MacBook Pro, которые получат мощный чип M5 следующего поколения.

Видео дня

Вместо традиционного мероприятия компания, вероятно, опубликует пресс-релизы на сайте Apple Newsroom и короткие проморолики на YouTube. Такие шаги позволят быстро представить апгрейды без лишней огласки, пишет MacRumors.com.

Ожидается, что анонсы стартуют уже на этой неделе, с учетом праздничных дней в США и Канаде, например День Колумба 13 октября. Эти обновления подчеркивают фокус Apple на оптимизации производительности для повседневного использования.

iPad Pro с чипом M5

Новый iPad Pro, по слухам, будет иметь интеграцию чипа M5. Этот процессор обещает до 12% ускорения в многоядерных вычислениях и до 36% в графических задачах по сравнению с предыдущим M4. Базовая конфигурация получит 12 ГБ оперативной памяти, что сделает устройство идеальным для редактирования видео и 3D-моделирования.

Дизайн останется почти неизменным, с единственной мелкой правкой — отсутствием надписи "iPad Pro" на задней панели. Хотя ранее упоминали о второй фронтальной камере для удобных видеозвонков в портретном и альбомном режимах, видео этого не подтверждают. Тестирование в Geekbench показало 9-ядерный CPU с тремя производительными и шестью энергоэффективными ядрами, что обеспечит баланс между скоростью и автономностью.

Vision Pro

Обновленный гарнитур Vision Pro также получит чип M5, несмотря на ранние слухи о M4, что делает его первым устройством в линейке с таким апгрейдом. Компания планирует добавить в комплект более удобный ремешок Dual Knit Band для длительного ношения, а также опцию цвета Space Black для эстетичного вида.

Что касается чипа R2 для улучшения обработки входных данных, его производство на 2-нм технологии TSMC запланировано только на вторую половину 2026 года, поэтому пока его не будет. Отмечается, что сохранение поддержки Wi-Fi 6 без перехода на 6E или 7 ограничит скорость соединения. Эти изменения могут не оправдать статус "второй генерации", поскольку Apple приостановила разработку полноценного преемника и бюджетной модели Vision Air в пользу смарт-очков. В общем, обновление направлено на повышение комфорта для профессионального использования в дизайне и медицине.

14-дюймовый MacBook Pro на M5

Базовая 14-дюймовая модель MacBook Pro с чипом M5 готова к выходу, по данным Гурмана, и станет первым ноутбуком с таким процессором. Apple планирует выпустить ее раньше версии с M5 Pro и M5 Max, которые ожидаются в начале 2026 года. Кроме чипа, существенных изменений в дизайне или экране не предвидится, что делает это обновление преимущественно техническим. Запасы текущей M4-модели ограничены, с задержками доставки до конца октября, что сигнализирует о приближении замены. Дальнейшие поколения обещают революцию: OLED-экраны, сенсорный интерфейс, более тонкий корпус, встроенная сотовая связь и M6 для еще большей производительности. Это обновление идеально подойдет для разработчиков и пользователей, которые нуждаются в балансе мощности и портативности.

Кроме основной тройки, Apple держит в резерве обновления для Apple TV, HomePod mini и AirTag, но сроки не уточнены. Эти устройства останутся в дорожной карте компании на ближайший период. На начало 2026 года запланированы базовые модели iPad, iPad Air, Studio Display, MacBook Air и даже iPhone 17e. Такие шаги демонстрируют стратегию постепенного обновления экосистемы.

OBOZ.UA писал также об умных очках, которые Apple выпустит в 2026 году.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.