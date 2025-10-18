Apple строит грандиозные планы: какими будут новые AirPods

Наушники AirPods уже научили синхронному переводу с иностранных языков. Но на этом компания Apple останавливаться не планирует – вскоре гаджет получит несколько новых функций, которые звучат, как фантастика.

Видео дня

Как пишет издание Apple Insider со ссылкой на рассылку журналиста Bloomberg Марка Гурмана, в следующих поколениях как AirPods Pro, так и обычных AirPods, должны появиться камеры, которые будут активно использовать функции Apple Intelligence. После выпуска обновленных AirPods Pro 3, утверждает журналист с источниками в компании, техногигант сосредоточился на расширении возможностей своих наушников с помощью искусственного интеллекта.

Впрочем, никаких подробностей, какие именно это будут функции и каким образом они будут реализованы, пока не приводится. Ранее сообщалось, что наушники будут собирать информацию об окружающей среде с помощью инфракрасных камер и передавать их на iPhone или гарнитуру Apple Vision Pro.

Первые слухи об AirPods с камерами появились в июне 2024 года, когда аналитик Минг-Чи Куо заявил, что они будут использоваться для улучшения пространственного звука в Apple Vision Pro. Затем, в июне 2025 года, Apple подала патентную заявку на использование камер в наушниках AirPods. В этом патенте компания изложила планы использования камер как датчиков приближения. Таким образом, они могли бы определить, находитесь ли вы в небольшом замкнутом пространстве, или машете рукой рядом с ними.

Таким образом, можно предположить, что встроенные камеры могут выполнять функцию детекторов жестов. Однако в патентном исследовании говорится, что та же технология может "определять, находится наушник в ухе пользователя или лежит на столе".

Впрочем, на этом запланированные усовершенствования не исчерпываются. Так в отчете сообщается, что сейчас Apple работает над обновлением своего процессора H3. Сообщается, что компания стремится таким образом улучшить качество звука.

Также сообщается, что Apple хочет сократить задержку между речью пользователя и реакцией AirPods Pro на команду. Вероятно, речь идет также о временном гэпе между голосом говорящего и синхронным ИИ-переводом. Ожидается, что это усовершенствование будет реализовано в следующем поколении AirPods Pro.

Отчет также намекает, что Apple планирует оснастить всю линейку AirPods функцией измерения температуры. Однако информации о том, когда выйдут обновленные таким образом модели, пока нет. В предыдущих утечках говорилось о том, что AirPods с камерой поступят в продажу в 2026 году.

Ранее OBOZ.UA сообщал, сколько может стоить складной iPhone, выход которого ожидается в 2026 году.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.