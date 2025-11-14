Apple CarPlay может появиться в Tesla: известны детали

Tesla готовится интегрировать Apple CarPlay. Для бренда, который выстраивал замкнутую экосистему и полагался исключительно на собственное программное обеспечение, это решение означает стратегическую смену курса.

Тестирование CarPlay и подготовка к запуску демонстрируют, что Tesla реагирует на давление рынка и запросы покупателей, для которых отсутствие CarPlay давно стало весомым аргументом в пользу конкурентов. Детали рассказало издание MacRumors.

Tesla традиционно использует собственную систему, объединяющую управление функциями автомобиля, навигацию, музыку, браузер и другие сервисы. В отличие от большинства автопроизводителей, компания годами игнорировала Apple CarPlay – стандарт, который давно стал отраслевой нормой и позволяет дублировать приложения iPhone на экран авто.

По данным Bloomberg, Tesla работает над интеграцией Apple CarPlay в собственные автомобили. Об этом сообщил Марк Гурман, ссылаясь на источники, знакомые с планами компании.

Обсуждается возможность запуска функции "в течение ближайших месяцев", хотя окончательное решение о дате релиза еще не принято.

Интеграция CarPlay в Tesla будет отличаться от того, что предлагают другие автопроизводители. CarPlay будет работать в отдельном окне внутри интерфейса Tesla, а не на полный экран, как у большинства автомобилей.

Компания планирует внедрить стандартный беспроводной CarPlay, а не новую версию CarPlay Ultra, которая начала появляться в премиальных авто в этом году. Таким образом Tesla сохранит контроль над собственной системой, одновременно предоставляя пользователям наиболее востребованную функцию.

Инсайдеры говорят, Tesla надеются, что появление Apple CarPlay поможет повысить интерес к автомобилям компании. Некоторые потенциальные покупатели прямо указывали на отсутствие CarPlay как на причину, по которой они выбирали другие бренды.

