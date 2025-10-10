Новый электрокар Tesla удивил оснащением, которое сделало машину дешевле

Новый электрокар Model Y Standard 2026 года рассекретили официально как самый дешевый кроссовер Tesla. Производитель намеренно сделал машину дешевле и всех удивил оснащением автомобиля.

Видео дня

В Motor1 на новую Tesla Model Y Standard обратили пристальное внимание. Новый электрокар получил уменьшенные колесные диски, упрощенную базовую комплектацию, а отделка интерьера стала еще проще и дешевле.

Автомобиль также оснастили упрощенной светотехникой – длинные светодиодные полосы спереди и сзади исчезли. И бамперы теперь выглядят намного проще.

Кроме того, покупатели не смогут насладиться прозрачной стеклянной крышей. Однако она у Tesla Model Y Standard все же есть. Но в компании решили спрятать ее за внутренней отделкой потолка. То есть снаружи стеклянная панель есть, но в интерьере ее не видно.

Так оказалось дешевле в сравнении с разработкой новой металлической панели крыши. Интересно, что производителю все же пришлось потратиться на новую отделку потолка. Видимо, такое решение нашли эффективным, чтобы снизить цену Tesla Model Y Standard до 41 000 долларов.

OBOZ.UA ранее рассказывал про долгожданный Chevrolet Bolt 3 поколения.