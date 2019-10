Высадка на Марс и безумные проекты NASA: где узнать все тайны космоса

В 2019 году исследователей в области астрономии и астрофизики наградили Нобелевской премией за открытие экзопланеты, вращающейся вокруг звезды солнечного типа.

Украина входит в топ-7 мировых государств, имеющих полный цикл производства ракет-носителей. Так, над американской ракетой "Антарес", запуск которой состоялся в этом году, работали также и украинские инженеры.

19-20 октября в Днепре состоится большой ежегодный фестиваль науки и современных технологий. И одним из главных событий фестиваля станет Space Center – уникальная зона, посвященная украинской космической промышленности. Детали – в материале OBOZREVATEL.

Специальным гостем лектория станет аналоговый астронавт Austrian Space Forum Иниго Муньос. Иниго связан с космосом на протяжении всей своей карьеры: он отвечал за подготовку и проведение нескольких экспериментов на борту модуля МКС Коламбус, а также готовил к полетам астронавтов Европейского космического агентства в Кельне. Иниго расскажет, кто такие аналоговые астронавты, какие эксперименты они проводят в самых суровых земных условиях и как их исследования помогают готовиться к колонизации Марса.

Об опыте участия в топ-программе NASA "Новые рубежи" (The New Frontiers), которая имеет целью изучения самых отдаленных уголков Солнечной системы, расскажет Антон Кульчицкий, PhD., Член совета директоров PROGRESSTECHGROUP и технический директор и основатель Coupi Inc. Антон расскажет о задачах, которые команда Coupi, в состав которой вошли и украинские разработчики, решала при подготовке миссии Caesar. Миссией Caesar по исследованию кометы Чурюмова-Герасименко руководили специалисты центра космических полетов им. Годдарда NASA и Корнелльского университета США. Миссия стала одним из финалистов программы "Новые рубежи".

facebook.com/interpipe.techfest

В экспозоне Space Center организаторы обещают представить зрителям оборудования и разработки украинских инженеров, которые обычно невозможно увидеть открыто. Например, воочию можно будет увидеть первый украинский микроспутник, космический аппарат "Сич-1", орбитальную двигательной установки для ракеты-носителя "Днепр", камеру сгорания жидкостного ракетного двигателя РД-8 и другую ракетно-космическую технику.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!