В США разгорелся скандал из-за секретной программы идентификации личности по фото

Никому не известный американский стартап Clearview AI разработал новейшее приложение для распознавания лиц и предоставил его правительственным учреждениям США.

Из-за того, что программа нарушает правила приватности, ею уже заинтересовались правозащитники, сообщает Digitaltrends.

О программе первым написало издание New York Times, после чего она стала объектом пристального внимания.

Американский стартап Clearview AI разработал приложение для распознавания лиц, которое использует базу изображений из Facebook, YouTube, Twitter, Venmo и массы других ресурсов. Доступ к новейшей системе получили полиция и спецслужбы США и Канады.

С 2019 года компания сотрудничает более чем с 600 правительственными ведомствами. По данным стартапа, система находит человека в 75% случаев.

Сотрудники правоохранительных органов признались журналистам, что разработка Clearview AI эффективна.

При этом методы сбора данных нарушают политику приватности.

В Facebook уже заявили, что начали проверку из-за Clearview AI. Сами же разработчики технологии заверяют, что программа якобы использует только общедоступные изображения.

При этом система постоянно пополняется новыми снимками и хранит все изображения, даже если впоследствии их удаляют из первоисточника.

Несмотря на растущую популярность, стартап избегал публичных упоминаний. И лишь в конце 2019 года о нем удалось узнать прессе, так как прокурор во Флориде обвинил женщину в краже из магазина Ace Hardware базируясь на данных Clearview AI. Женщину опознали с помощью этой системы и использовали указанные данные в суде.

При этом правозащитники опасаются, что доступ к программе могут получить злоумышленники.

"Любая технология, которую вы разрабатываете, будет использоваться людьми, вы должны думать о ее недостатках", - сказала представительница Национальной горячей линии по вопросам насилия в семье Кристал Джастис.

Это же мнение высказала и защитник конфиденциальности в ProPrivacy из Великобритании Джо О'Рейли.

По ее мнению, из-за стремления технических стартапов создавать и монетизировать все более инвазивные технологии, проблемы безопасности людей отошли на второй план.

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