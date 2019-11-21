Удалите немедленно! Названа опасность популярного мессенджера

Мессенджер WhatsApp, что принадлежит Facebook, отслеживает личные данные пользователя.

Об этом рассказал основатель социальной сети "ВКонтакте" и Telegram Павел Дуров, призвав удалить приложение.

Он отметил, что приложение является "троянским конем" в котором есть дефект, позволяющий получать несанкционированный доступ к данным.

"Если вы не хотите, чтобы все ваши фотографии и сообщения однажды стали общедоступны, лучше удалить WhatsApp со своего телефона… Все, что хакеру нужно сделать, это отправить вам видео, и все ваши данные оказываются в его распоряжении", – пояснил Дуров.

Он добавил, что Facebook, владеющий WhatsApp, был частью программ слежения за пользователями задолго до того, как он приобрел мессенджер.

"Наивно думать, что компания изменит свою политику после приобретения, что стало еще более очевидным из признания основателя WhatsApp относительно продажи его для Facebook: "Я продал конфиденциальность своих пользователей", – сообщил Дуров.

Мобильные приложения

Также Дуров считает, что новые уязвимости этой программы будут использовать для нарушения прав журналистов и правозащитников, а США будут передавать полученную информацию спецслужбам других стран.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что основатель Facebook Марк Цукерберг хочет сделать Messenger и другие принадлежащие компании сервис, такие как Instagram и WhatsApp, максимально ориентированными на защиту данных и возможность приватного и безопасного общения.

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