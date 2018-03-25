Скандал со "сливом" Facebook: украинцам объяснили, как противостоять системе

Удаление аккаунта из Facebook в связи со скандалом вокруг британской компании Cambridge Analytica не поможет избежать негативного влияния соцсетей, если не научиться противостоять их влиянию на свои действия.

Об этом эфире ObozTV заявил специалист по кибербезопасности Владимир Стиран.

"Вы должны разобраться, как эти данные могут быть использованы против вас. Если вы просто не будете предоставлять данные, то успеха не достигните. Нужно критически относиться к тому, что вам потом пытаются подсунуть, когда знают о вас все эти детали", - отметил он.

По его словам, опасность представляет не сама утечка данных, а их использование для провоцирования определенной реакции пользователей.

"Люди проводили психологические исследования, устанавливали психотипы, они диагностировали неврозы и фобии базируясь на ваших лайках, друзьях и том, что вы постите. И потом подсовывали вам данные, чтобы вызвать у вас рецидивы этих неврозов, панику и заставить вас делать определенные вещи. Учиться нужно не реагировать на такие провокации, учиться нужно оказывать сопротивление в информационной войне, а не сидеть в какой-то ракушке. Вы будете где-то на обочине цивилизации и не сможете пользоваться возможностями, которые предоставляют такие соцсети", - подчеркнул Стиран.

Как сообщал "Обозреватель", ранее от основателя Facebook Марка Цукерберга потребовали дать показанияпо делу о скандале вокруг Cambridge Analytica, которая собрала личные данные 50 миллионов пользователей Facebook и вероятно внесла весомый вклад в победу Дональда Трампа на выборах президента США и повлияла на результаты референдума о выходе Великобритании из Европейского Союза.