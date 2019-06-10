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Сгорим или утонем? Описаны самые популярные сценарии конца света

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Самыми популярными вариантами конца света являются эпидемии, ядерная война, природные катаклизмы и падение астероида.

Об этом говорится в докладе, опубликованном на портале How Will The World End. Так, опаснейшей для человечества болезнью эксперты признали туберкулез, пишет "Лента.ру".

По данным ВОЗ, в 2017 году им заразились десять миллионов человек, из них два миллиона погибли. При таких темпах распространения болезни она истребила бы население Земли менее чем за пять тысяч лет. Среди других смертельных заболеваний названы малярия, вирус Эбола и менингит.

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Конец света

Конец света

Иллюстрация

Не менее опасна и ядерная угроза. В 2019 году году стрелки символических часов "Судного дня" были переведены на две минуты до "полуночи", напоминают уфологи.

Климатический сценарий конца света не менее мрачный: при сохранении нынешних темпов потепления — 0,2 градуса за десять лет — глобальная температура поднимется на 44 градуса через 2136 лет, после чего Мировой океан поднимется настолько, что вода затопит сушу.

Столкновение астероида с Землей также не принесет ничего приятного — могут погибнуть 1,2 миллиарда жителей планеты.

Как сообщал OBOZREVATEL, по словам экологов, человечество приближается к "точке невозврата", когда процесс глобального потепления станет неконтролируемым и может привести к глобальной катастрофе.

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Тема
Конец света
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