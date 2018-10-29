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Секрет мексиканской пирамиды: что нашли археологи

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Археологи Национального института антропологии и истории Мексики нашли под пирамидой Луны в древнем городе Теотиуакан подземный туннель. Вероятно, он ведет в погребальную камеру.

Ученые считают, что он символизирует загробный мир, сообщило издание Daily Mail.

Тоннель находится на глубине восьми метров, он ведет в камеру длиной 15 метров и уходит на юг. Также считается, что существует и другой, восточный вход. Вероятно, он обрушился со временем.

Секрет мексиканской пирамиды: что нашли археологи
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Пока ученым неизвестно, что находится в погребальной камере. Они думают, что подземная система помещений символизировала собой загробный мир.

Пирамида Луны, вторая по величине в Мексике, была построена в 200-450 годах нашей эры и использовалась для ритуальных церемоний в честь богини воды и Луны Чальчиутликуэ.

Как сообщал OBOZREVATEL, археолог разгадал тайну строительства древнеегипетских пирамид.

Место
Мексика
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