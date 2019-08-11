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Житель Земли случайно заснял столкновение метеора с Юпитером: зрелищное видео

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Астроном-любитель Итан Чаппел случайно сфотографировал вхождение метеора в атмосферу Юпитера.

Как пишет CBS, Чаппел запечатлел редкий момент с помощью всего лишь телескопа на заднем дворе своего дома.

Астроном заснял момент яркой вспышки, показывающий видимый момент удара в Южном экваториальном поясе планеты. Снимки были сделаны в 00:07 по времени восточного побережья США (07:07 по Киеву - Ред.) 7 августа.

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Отмечается, что на Юпитер, который обладает мощным гравитационным полем, метеориты падают достаточно часто. По оценкам астрономов, небесные тела диаметром от 5 до 20 метров входят в атмосферу Юпитера до пяти раз в месяц, однако сфотографировать это событие удается весьма редко.

Юпитер

Юпитер

Как сообщал OBOZREVATEL, астероид 2006 QQ23, который превышает размеры небоскреба Эмпайр-Стейт-Билдинг, пролетит мимо Земли.

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