Житель Земли случайно заснял столкновение метеора с Юпитером: зрелищное видео

Астроном-любитель Итан Чаппел случайно сфотографировал вхождение метеора в атмосферу Юпитера.

Как пишет CBS, Чаппел запечатлел редкий момент с помощью всего лишь телескопа на заднем дворе своего дома.

Астроном заснял момент яркой вспышки, показывающий видимый момент удара в Южном экваториальном поясе планеты. Снимки были сделаны в 00:07 по времени восточного побережья США (07:07 по Киеву - Ред.) 7 августа.

Отмечается, что на Юпитер, который обладает мощным гравитационным полем, метеориты падают достаточно часто. По оценкам астрономов, небесные тела диаметром от 5 до 20 метров входят в атмосферу Юпитера до пяти раз в месяц, однако сфотографировать это событие удается весьма редко.

Another impact on Jupiter today (2019-08-07 at 04:07 UTC)! A bolide (meteor) and not likely to leave dark debris like SL9 did 25 years ago. Congrats to Ethan Chappel (@ChappelAstro) on this discovery and H/T to Damian Peach (@peachastro) for the report https://t.co/lj38ncBZuI