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Ученые сделали сенсационное открытие о происхождении человека

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Ученые сообщили о существовании неизвестного ранее науке примата, который был предком человека.

Открытие сделала группа ученых из Германии, Испании и Финляндии. Они узнали, что человекоподобные приматы обитали на Земле десятки тысяч лет назад и спаривались с уже известными предками человека, сообщает ВВС.

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В своем исследовании ученые использовали искусственный интеллект. Компьютеру дали подробно проанализировать геном нескольких выходцев из азиатского региона. Результат оказался совершенно неожиданным.

Согласно структуре ДНК, этот вымерший примат был помесью неандертальцев и денисовских людей, который скрещивался с нашими предками, вышедшими из Африки, на территории Азии.

Эволюция

Эволюция

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее ученые из США установили, что ген FOXP2, связанный с речью и способностью обучения языкам, не являлся одним из основных признаков Homo sapiens, который выделял его среди других существ рода гоминидов в процессе эволюции.

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Andreevski Andrey
Andreevski Andrey
А что об этом думает....бог?
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