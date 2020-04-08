Ученые раскрыли великую загадку Солнечной системы

Верхние слои атмосферы планет-гигантов, таких как Сатурн и Юпитер, являются горячими, несмотря на то, что находятся гораздо дальше от Солнца, чем Земля, потому что нагревание происходит из-за мощного полярного сияния на южном и северном полюсах Сатурна.

Об открытии сообщило издание Phys.org, а данные получены с космического корабля НАСА Cassini. Источник тепла представлял собой одну из великих загадок Солнечной системы, которая долгое время оставалась нераскрытой.

Ученые выяснили, что электрические токи, вызванные взаимодействием между солнечным ветром и заряженными частицами, вызывают возбуждение атомов и молекул в составе воздушной оболочки газового гиганта. Тепло затем распределяется воздушными потоками по всей планете.

Система планеты Сатурн v-kosmose.com

Этот механизм помогает решить вопрос, почему верхняя часть атмосферы настолько горячая, а остальная часть воздушной оболочки остается холодной, как и ожидается из-за удаленности Сатурна от Солнца.

Температура верхних слоев была измерена при наблюдении за преломлением света от ярких звезд в созвездиях Орион и Большой Пес на границе атмосферы Сатурна при пролете Cassini. Это позволило узнать плотность воздушной оболочки, которая уменьшается с высотой, но темпы уменьшения зависят от температуры. Оказалось, что температура достигает максимума вблизи полярных сияний.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее NASA удивило новым фото самого дальнего объекта Солнечной системы. Оно является не сферическим.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!