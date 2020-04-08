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8 апреля • обновлено в 11:37
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Ученые раскрыли великую загадку Солнечной системы

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Верхние слои атмосферы планет-гигантов, таких как Сатурн и Юпитер, являются горячими, несмотря на то, что находятся гораздо дальше от Солнца, чем Земля, потому что нагревание происходит из-за мощного полярного сияния на южном и северном полюсах Сатурна.

Об открытии сообщило издание Phys.org, а данные получены с космического корабля НАСА Cassini. Источник тепла представлял собой одну из великих загадок Солнечной системы, которая долгое время оставалась нераскрытой.

Ученые выяснили, что электрические токи, вызванные взаимодействием между солнечным ветром и заряженными частицами, вызывают возбуждение атомов и молекул в составе воздушной оболочки газового гиганта. Тепло затем распределяется воздушными потоками по всей планете.

Система планеты Сатурн

Система планеты Сатурн

v-kosmose.com

Этот механизм помогает решить вопрос, почему верхняя часть атмосферы настолько горячая, а остальная часть воздушной оболочки остается холодной, как и ожидается из-за удаленности Сатурна от Солнца.

Температура верхних слоев была измерена при наблюдении за преломлением света от ярких звезд в созвездиях Орион и Большой Пес на границе атмосферы Сатурна при пролете Cassini. Это позволило узнать плотность воздушной оболочки, которая уменьшается с высотой, но темпы уменьшения зависят от температуры. Оказалось, что температура достигает максимума вблизи полярных сияний.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее NASA удивило новым фото самого дальнего объекта Солнечной системы. Оно является не сферическим.

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Автор
Глеб Иванов
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