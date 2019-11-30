В Китае ученые обнаружили очень большую по размерам "черную дыру-монстра", масса которой в 70 раз превышает солнечную. Она настолько массивная, что вообще не должна была существовать.

Об этом написало издание CNN. Эта черная дыра относится к типу звездных. Они образуются после того, как погибают и взрываются звезды.

Когда-то ученые думали, что черные дыры могут превышать массу Солнца не более, чем в 20 раз. Дело в том, что, когда звезды умирают, они теряют большую часть своей массы. Однако найдена черная дыра LB-1 разрушила теорию. Она расположена примерно в 15 тысячах световых лет и имеет массу в 70 раз больше Солнца.

Ученые обнаружили гигантскую "черную дыру-монстра"

Исследователи пытаться найти объяснение таким размерам черной дыры. Согласно одному из предположений, она была сформирована не из одной звезды, а из нескольких.

Другая теория состоит в том, что черная дыра образовалась из "резервной сверхновой": когда суперновая – последняя стадия звезды при взрыве – выбросила в космос материю, которая затем попала обратно в сверхновую, создавая черную дыру.

По словам ученых, такой процесс вполне возможен, однако они еще ни разу его не фиксировали. Поэтому дыра LB-1 может стать первым доказательством этой теории.

Как сообщал OBOZREVATEL, в центре галактики NGC 6240 нашли третью сверхмассивную черную дыру.

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