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13 июня • обновлено в 13:52
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SpaceX вывела на орбиту уникальные спутники: видео запуска ракеты

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В субботу, 13 июня, американская компания SpaceX Илона Маска вывела на орбиту Земли 58 спутников Starlink и три аппарата компании Planet labs.

Последние смогут делать снимки поверхности нашей планеты с высоты 450 км с высоким разрешением – до 50 см. Остальные предназначены для развертывания глобальной сети интернет-покрытия, сообщили на странице компании в Twitter (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

SpaceX вывела на орбиту уникальные спутники

SpaceX вывела на орбиту уникальные спутники

Общий вес спутников составил 15 410 кг. Их успешно запустили на ракете-носителе Falcon-9 с базы ВВС США на севере мыса Канаверал в штате Флорида.

Первая ступень ракеты уже совершила успешную посадку на плавучей платформе в Атлантическом океане.

Ранее OBOZREVATEL писал:

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Автор
Карина Бондаренко
Персона
Илон Маск
Место
США
Тег
SpaceX
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