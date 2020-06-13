SpaceX вывела на орбиту уникальные спутники: видео запуска ракеты

В субботу, 13 июня, американская компания SpaceX Илона Маска вывела на орбиту Земли 58 спутников Starlink и три аппарата компании Planet labs.
Последние смогут делать снимки поверхности нашей планеты с высоты 450 км с высоким разрешением – до 50 см. Остальные предназначены для развертывания глобальной сети интернет-покрытия, сообщили на странице компании в Twitter (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).
SpaceX вывела на орбиту уникальные спутники
Общий вес спутников составил 15 410 кг. Их успешно запустили на ракете-носителе Falcon-9 с базы ВВС США на севере мыса Канаверал в штате Флорида.
Первая ступень ракеты уже совершила успешную посадку на плавучей платформе в Атлантическом океане.
Ранее OBOZREVATEL писал:
названа дата возвращения астронавтов Маска на Землю.
Ракета Маска снова отправилась в космос и вывела на орбиту 60 интернет-спутников.
Гражданин Украины Алексей Пахунов сыграл важную роль в компании SpaceX Илона Маска.
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