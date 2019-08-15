"Солнце потухнет": ученый назвал дату конца света на Земле

Конец света на Земле может наступить примерно через 150 млн лет.

Об этом рассказал ученый из Национального космического агентства Украины (НКАУ) Эдуард Кузнецов, передают "Факты".

"Нет ничего вечного. Поэтому конец света настанет и на Земле. Но к тому времени, когда это произойдет, жизни на нашей планете уже не будет", - сказал он.

"Солнечная система начала образовываться 10 миллиардов лет назад. Солнце появилось примерно в одно время с Землей - 5 миллиардов лет назад. Ну вот, еще примерно такой же срок Солнце прослужит. А потом потухнет", - добавил ученый.

Иллюстрация КП

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее ученый также заявил, что планеты-убийцы Нибиру в действительности не существует, поскольку за 70 лет с момента ее вероятного открытия у человечества не появилось ни одного тому подтверждения.

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