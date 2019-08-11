Солнце потухнет: названа ранее неизвестная дата конца света

Конец света в буквальном смысле может произойти примерно через 4 миллиарда лет.

Такой прогноз сделал советник главы Национального космического агентства Украины Эдуард Кузнецов, пишут "Факты". "Навстречу Солнечной системе движется другая галактика — Туманность Андромеды. Столкновение состоится примерно через 4 миллиарда лет. Произойдет колоссальный взрыв, который даст начало новой галактике", – уточнил он.

При этом ученый прогнозирует, что человечества на тот момент уже не будет.

Конец света Иллюстрация

"К тому времени на Земле уже не останется ни наших внуков, ни правнуков, ни прапраправнуков… Никого не останется. Скорее всего, через 150 миллионов лет на Земле жизни уже не будет. Наше будущее — это планета Марс", — уверен он.

При этом Кузнецов допустил, что примерно через 10 миллиардов лет потухнет солнце.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее ученый также заявил, что планеты-убийцы Нибиру в действительности не существует, поскольку за 70 лет с момента ее вероятного открытия у человечества не появилось ни одного тому подтверждения.

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