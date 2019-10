Синоптики показали на видео уникальное явление в атмосфере Земли

Австралийская служба прогноза погоды зафиксировала редкое природное явление – гравитационные волны в атмосфере Земли.

На видео, опубликованном в Twitter, показаны волны, распространяющиеся от побережья Западной Австралии до Индийского океана.

"Атмосфера является большим объемом газа, который ведет себя как жидкость", – рассказал метеоролог Бен Доменсино, пишет CNN.

Синоптик пояснил, что данные волны достаточно распространены в атмосфере. Обычно они невидимы, и заметны только со спутника.

"Это тот самый механизм, когда камень бросают в воду, и он становится центром образования волн. Грозы, воздух, протекающий над горами и противоположные направления ветра – когда у вас есть ветер с двух направлений, взаимодействующих друг с другом – также могут вызываться гравитационные волны", – пояснил метеоролог.

Отмечается, что гравитационные волны не представляют никакой опасности, но пилоты должны быть осторожными с ними.

A gusty south easterly surge over NW WA - perhaps enhanced by outflow from last night's thunderstorms over the Northern Interior - carries a plume of dust out over the Indian Ocean. pic.twitter.com/TqySYPa3NL

A longer animation highlighting the atmospheric gravity waves. Waves cause the air to rise and sink, cooling and warming its water vapour and making upper water vapour temperature an effective means of visualisation. In some cases, cloud forms on the crests. pic.twitter.com/af6kfO2U9Q