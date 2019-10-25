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26 октября • обновлено в 02:02
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Синоптики показали на видео уникальное явление в атмосфере Земли

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Австралийская служба прогноза погоды зафиксировала редкое природное явление – гравитационные волны в атмосфере Земли.

На видео, опубликованном в Twitter, показаны волны, распространяющиеся от побережья Западной Австралии до Индийского океана.

"Атмосфера является большим объемом газа, который ведет себя как жидкость", – рассказал метеоролог Бен Доменсино, пишет CNN.

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Синоптик пояснил, что данные волны достаточно распространены в атмосфере. Обычно они невидимы, и заметны только со спутника.

"Это тот самый механизм, когда камень бросают в воду, и он становится центром образования волн. Грозы, воздух, протекающий над горами и противоположные направления ветра – когда у вас есть ветер с двух направлений, взаимодействующих друг с другом – также могут вызываться гравитационные волны", – пояснил метеоролог.

Отмечается, что гравитационные волны не представляют никакой опасности, но пилоты должны быть осторожными с ними.

Гравитационные волны

Гравитационные волны

CNN

Как сообщал OBOZREVATEL, американская компания SpaceX вывела в космос первую серию спутников, которые должны обеспечить доступ к интернету всем жителям Земли.

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Место
Австралия
Теги
космос погода
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