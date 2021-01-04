Подсчитано расстояние до самой старой и далекой галактики во Вселенной
Ученые подсчитали более точное расстояние до самой далекой обнаруженной галактики во Вселенной. Согласно подсчетам, GN-z11 находится от Земли на расстоянии 13,4 миллиарда световых лет.
Как отметили астрономы, самая далекая и старая галактика образовалась после 420 млн лет после Большого взрыва, передает Nature.
Сама же GN-z11 впервые была зафиксирована в 2016 году с помощью космических телескопов "Хаббл" и "Спитцер". Тогда ученые предположили, что скопление звезд образовалось через 400 миллионов лет после Большого взрыва. Но при помощи 10-метровых телескопов наземной обсерватории Кека (США) было подсчитано новое расстояние до галактики от нашей планеты.
"Мы специально рассмотрели ультрафиолетовый свет, поскольку это область электромагнитного спектра, в которой мы ожидали найти химические сигнатуры с красным смещением", – пояснили ученые.
Астрономы также рассказали, что GN-z11 характеризуется как умеренно массивная галактика высокой светимости, обладающая молодым звездным населением, что говорит о недавней активности процесса звездообразования.
Ожидается, что дальнейшие, более детальные наблюдения позволят как подтвердить полученные результаты, так и более полно описать свойства галактики.
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