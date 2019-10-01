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1 октября • обновлено в 10:12
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Почти как два Киева: от Антарктиды откололся гигантский айсберг

1.1т Читать материал на украинском

От шельфового ледника Эймери в Восточной Антарктиде откололся самый большой за последние 50 лет айсберг.

Об этом пишет BBC. Его площадь составляет 1636 квадратных километров – это как почти два Киева (площадь Киева составляет 847,7 квадратных километров) (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Толщина ледника достигает примерно 210 метров, а вес составляет около 315 миллиардов тонн. Образовался D28 на восточном побережье Антарктики в зоне, которая называется Эймери и от которой айсберги откалываются довольно регулярно.

От Антарктиды откололся айсберг

От Антарктиды откололся айсберг

pixabay.com

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Движение этого гигантского ледника ученые будут тщательно отслеживать, в том числе с помощью спутников, ведь в ближайшем будущем он может создать реальную угрозу для мореплавания.

Отметим, что последний раз от ледника Эймери настолько большой айсберг откалывался в начале 1960-х. Правда, тот айсберг был совсем гигантским – площадью 9 тысяч квадратных километров.

Айсберг до и после того, как он откололся от ледника

Айсберг до и после того, как он откололся от ледника

BBC

Ледник Эймери в Восточной Андарктиди

Ледник Эймери в Восточной Андарктиди

BBC

Как сообщал OBOZREVATEL, в Западной Антарктике откололся гигантский айсберг от передней части ледника Пайн-Айленд. Площадь ледяной глыбы составляет 115 квадратных миль или 300 квадратных километров.

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70rus xxx
70rus xxx
Как один район Москвы.
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