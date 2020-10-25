Никотин может помочь при болезни Паркинсона и COVID-19 – ученые

Никотин может стать потенциальным средством терапии болезни Паркинсона, деменции и даже коронавируса.

К такому выводу пришли ученые из разных стран мира, пишет Daily Mail. Как сообщается, основной компонент сигарет при болезни Паркинсона активирует выработку дофамина в клетках.

При этом никотин также содержится в помидорах, перце и баклажанах, употребление в пищу которых снижает риск развития заболевания на 30%.

Как объясняет глава исследовательской группы по психофармакологии в Университете Ньюкасла, Англия, и руководитель проекта по разработке никотинового лечения доктор Мохаммед Шоаиб, данный метод способен помочь в борьбе с дегенерацией движений и памяти.

В свою очередь исследователи из США подтвердили гипотезу о связи между потреблением никотина и увеличением количества кальция, поступающего в клетки. Это снижает потерю массы при болезни Паркинсона.

В связи с этим ученые на данный момент находятся в поисках безопасных способов получения никотина, поскольку курение вредит здоровью и имеет множество побочных эффектов.

Кроме того, профессор Константинос Фарсалинос, Греция, в ходе исследований установил, что никотин может защищать от коронавируса. По этой причине в Китае курящие люди редко попадают в больницу с COVID-19. Также, по статистике, у курильщиков на 80% меньше шансов заразиться этой инфекцией.

Как объясняет ученый, никотин стимулирует работу рецепторов, которые важны для работы иммунитета.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее медики выяснили, что легкие, ослабленные курением, более восприимчивы к респираторным инфекциям. Следовательно, организм курильщика более подвержен попаданию коронавируса. Кроме того, в Минздраве предупредили об опасности курения при коронавирусе.