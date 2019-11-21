Названа причина, почему женщины редко летают в космос

Женщины редко летают в космосиз-за особенностей менструального цикла.
Об этом рассказал российский космонавт Сергей Рязанский, передает "Лента".
Он пояснил, что никто не будет подгонять запуск ракеты или выход в космос под фазу менструации. При этом он отметил, что цикл никак не мешает работе.
Однако Рязанский подчеркнул, что у мужчин более стабильный гормональный уровень. Кроме того, они имеют более высокую устойчивость к психологическим и вестибулярным перегрузкам, нежели у женщин.
Рязанский также рассказал, почему в отряд космонавтов женщины подают заявки в 200 раз меньше, чем мужчины. Он считает, что "девочки ориентированы на семью и стабильность", а мальчики – на поиски приключений и подвиги.
При этом он подчеркнул, что нет необходимости создавать отдельный отряд для женщин, так как это их больше унизит.
Женщина-космонавт
Как сообщал OBOZREVATEL, сотрудники NASA начали вести расследование по делу астронавта Энн МакКлейн, которая получила доступ к банковскому счету своей бывшей супруги Саммер Уорден, находясь на Международной космической станции.
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