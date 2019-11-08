Найдено первое в мире кладбище животных-гигантов. Фото

В Мексике на территории города Тультепек нашли захоронение останков мамонтов, которое содержит 800 костей, принадлежавших 14 вымершим животным.

Археологи утверждают, что это была яма-ловушка, созданная древними людьми, пишет Phys.org.

Ученые отмечают, что ловушка была создана 14 тысяч лет назад для поимки травоядных животных. На останках были найдены следы повреждений, которые являются свидетельством охоты.

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Также вокруг ловушки были обнаружены следы обитания не менее пяти стад мамонтов, лошадей и верблюдов. Захоронение является самой крупной находкой такого рода за всю историю раскопок.

Останки древних животных Phys.org

Останки древних животных Phys.org

Останки древних животных Phys.org

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