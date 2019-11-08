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9 ноября • обновлено в 02:15
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Найдено первое в мире кладбище животных-гигантов. Фото

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В Мексике на территории города Тультепек нашли захоронение останков мамонтов, которое содержит 800 костей, принадлежавших 14 вымершим животным.

Археологи утверждают, что это была яма-ловушка, созданная древними людьми, пишет Phys.org.

Ученые отмечают, что ловушка была создана 14 тысяч лет назад для поимки травоядных животных. На останках были найдены следы повреждений, которые являются свидетельством охоты.

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Также вокруг ловушки были обнаружены следы обитания не менее пяти стад мамонтов, лошадей и верблюдов. Захоронение является самой крупной находкой такого рода за всю историю раскопок.

Останки древних животных

Останки древних животных

Phys.org

Останки древних животных

Останки древних животных

Phys.org

Останки древних животных

Останки древних животных

Phys.org

Как сообщал OBOZREVATEL, ученые доказали, что пауки оказались самыми пугающими и вызывающими отвращение животными в мире.

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Место
Мексика
Теги
животные кладбище
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