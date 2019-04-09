На Землю может обрушиться огненный дождь: в чем опасность

Ученые из Католического университета Америки выяснили, что часть энергии плазменного дождя, который выбрасывает Солнце, может выйти за его пределы и обрушиться на Землю в виде бури. Температура его в разы выше "поверхности" Солнца.

Как сообщает "Life.ru", исследователи считают, что все процессы, происходящие на звезде, могут угрожать окружающим ее планетам.

Они сообщили, что часть взрывающейся плазмы на Солнце выбрасывается в открытый космос, а другая часть обрушивается обратно в виде плазменного дождя, однако вскоре может произойти серия крайне интенсивных выбросов.

Солнце V-kosmose.com

При этом, ученым еще только предстоит выяснить, какие последствия это может иметь для нашей планеты, поскольку даже наименьшие вспышки на Солнце могут повлиять на жизнь землян.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в галактике обнаружили миллионы планет-убийц, угрожающих объектам в космосе.

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