Китай запустил историческу миссию на Марс: что будут искать на красной планете

Китай успешно отправил в космос своей первый зонд по исследованию Марса "Тяньвэнь-1", запуск которого с космическим аппаратом массой почти 5 тонн на борту

Об этом сообщает агентство "Синьхуа", публикуя в Twitter фото и видео с места знакового события (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

Отмечается, что крупная ракета-носитель "Чанчжэн-5", с космическим аппаратом массой почти 5 тонн на борту, взлетела в небо с космодрома Вэньчан в южной провинции Хайнань. Посмотреть на это зрелище пришли сотни людей.

Китай впервые в истории запустил миссию на Марс (Twitter China Xinhua News)

Китайцы надеются, что зонд достигнет Марса через семь месяцев – в феврале 2021 года. На орбите этой планеты космическая станция пробудет два месяца, а в апреле высадит на нее марсоход, который займется изучением поверхности и поиском воды.

Зонд по исследованию Марса "Тяньвень-1 запустили в космос 23 июля (Twitter China Xinhua News)

"Китай успешно запустил исследование Марса, стремясь завершить орбиту, приземление и передвижение за одну миссию и сделать первый шаг в своем планетарном исследовании солнечной системы", – говорится в сообщении.

Добавим, что название миссии "Тяньвень-1" в переводе с китайского означает "Вопрошание к небесам". Ее цель – отправить на Марс одновременно орбитальный аппарат, посадочную платформу и марсоход. Как пишет The Alpha Centauri, она предусматривает собственные системы посадки и связи (в сотрудничестве с ЕКА), а также ровер, который тяжелее американских аппаратов второго поколения Spirit и Opportunity.

Предполагается, что "Тяньвень-1 должен достичь Марса в феврале 2021 года (Twitter China Xinhua News)

Основная задача миссии состоит во всеобъемлющем исследовании красной планеты, которую можно разбить на пять основных задач поменьше:

исследование морфологического и геологического строения Марса;

исследование характеристик грунта и распределения залежей водяного льда;

анализ состава поверхности;

измерение параметров ионосферы и характеристик марсианского климата и окружающей среды;

изучение магнитного и гравитационного полей Марса, а также исследование внутренней структуры планеты.

Как сообщал OBOZREVATEL, 5 мая Китай успешно запустил космический корабль нового типа при помощи ракеты-носителя Long March-5B ("Чанчжэн-5B").