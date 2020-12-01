Биотеррористы могут обманом заставить ученых вырабатывать опасные токсины или вирусы

Израильские исследователи кибербезопасности заявили о возможности онлайн-атак, нацеленных на создание токсичных химвеществ или смертельных вирусов учеными в их собственных лабораториях.

Эту проблему выявила команда из Университета Бен-Гуриона в Негеве (Израиль), передает Daily Mail.

Уточняется, что биотеррористы могут заразить вредоносным ПО лабораторные компьютеры, с помощью которого изменить синтетическую ДНК, которую ученые производят для экспериментов.

Хакеры могут обходить протоколы, настроенные для сканирования ДНК на предмет вредоносных последовательностей. Такие, к примеру, работают у Министерстве здравоохранения и социальных служб США (HHS).

Так, команда ученых смогла обойти эти протоколы "с помощью стандартной процедуры обфускации", то есть, запутывания кода. В результате программное обеспечение для обнаружения сторонних ДНК не сработало.

"Используя этот метод, наши эксперименты показали, что 16 из 50 обфусцированных образцов ДНК не были обнаружены при скрининге в соответствии с рекомендациями HHS "наилучшего соответствия", – сказано в отчете.

Чтобы убедиться в уязвимости, ученые проработали три разных сценария. Самый сложный из них использовал многочисленные слабые места на трех уровнях рабочего процесса биоинженерии: программное обеспечение, скрининг биобезопасности и биологические протоколы.

В итоге ученым удалось изменить ДНК остатка белка Cas9 на ДНК активного патогена, который мог нанести вред клеткам-хозяевам.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в СМИ появилась информация, что хакеры из Китая похитили данные у испанских исследовательских центров, которые разрабатывали вакцину от коронавируса.