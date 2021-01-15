Samsung убрала зарядку в новых смартфонах

Корейская компания Samsung выпустила смартфон Galaxy S21 без зарядного устройства в комплекте.

Об этом было сказано во время онлайн-презентации. Как объяснили представители "Самсунг", такое решение было принято в целях заботы об окружающей среде.

Отныне все флагманские смартфоны компании будут поставляться в комплекте вместе с зарядным проводом и бумажной документацией.

Однако отметим, что вместе с тем, Samsung снизила цену зарядного адаптера USB-C мощностью 25 Вт. Ранее оригинальная зарядка стоила 35 долларов, но ее цену снизили до 20 долларов.

Отметим, что ранее при презентации iPhone 12 от Apple было объявлено, что новые "яблочные" смартфоны будут поставляться в комплекте без зарядного устройства.

Как сообщал OBOZREVATEL, компания Samsung презентовала три флагманских смартфона Galaxy S21, S21+ и S21 Ultra.