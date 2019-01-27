|Технологии
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
сертификата на 10 000 грн на услуги медицинского центра Олега Колибабы Участвовать
Приз
Регистрация
ГлавнаяБлоги

/Новости техники и технологии

Приложение Facebook прекратит работу: что известно

503Читать материал на украинском

Компания Facebook решила прекратить работу приложения для личного обмена фотографиями с друзьями "Moments".

Как передает Сnet, причина заключается в низкой популярности приложения среди пользователей. Оно было запущено в июне 2015 года и позволяло обмениваться снимками с друзьями без загрузки в соцсеть.

"Facebook заявил, что закрывает "Moments" — автономное приложение для частного обмена фотографиями с друзьями и знакомыми, причина этого заключается отчасти потому, что мало кто пользуется им. Приложение прекращает функционировать с 25 февраля", — написано в сообщении.

Новости
Крадет данные? Facebook угодил в громкий скандал из-за популярного флешмоба

Facebook

Facebook

Как сообщал OBOZREVATEL, Facebook могут оштрафовать на рекордную сумму за возможное нарушение соглашения о защите конфиденциальности личных данных пользователей.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся

Тег
Facebook
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Наши блоги