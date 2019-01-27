Приложение Facebook прекратит работу: что известно

Компания Facebook решила прекратить работу приложения для личного обмена фотографиями с друзьями "Moments".

Как передает Сnet, причина заключается в низкой популярности приложения среди пользователей. Оно было запущено в июне 2015 года и позволяло обмениваться снимками с друзьями без загрузки в соцсеть.

"Facebook заявил, что закрывает "Moments" — автономное приложение для частного обмена фотографиями с друзьями и знакомыми, причина этого заключается отчасти потому, что мало кто пользуется им. Приложение прекращает функционировать с 25 февраля", — написано в сообщении.

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Как сообщал OBOZREVATEL, Facebook могут оштрафовать на рекордную сумму за возможное нарушение соглашения о защите конфиденциальности личных данных пользователей.

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