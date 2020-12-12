Популярные браузеры атаковал хакерский вирус – Microsoft

В компании Microsoft сообщили о хакерской вредоносной программе под названием Adrozek, которая нейтрализует встроенную защиту в браузерах Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge и "Яндекс.Браузер".

Об этом говорится в отчете Microsoft, посвященном вопросам IT-безопасности. Вирус устанавливал сторонние расширения, которые потом спамили страницы браузера рекламой. Также вредоносная программа меняла настройки безопасности, открывая неограниченный доступ к загрузке расширений и показу рекламы.

Эксперты компании отметили, что Adrozek связан с 159 доменами, которые в сумме содержат около 17 300 уникальных URL-адресов. Всего такая сеть включала более 15 тысяч вариаций вредоносного ПО. По оценке специалистов, под удар попали около 30 тысяч устройств.

Отмечается, что Adrozek размещался во временной папке Windows. После установки вирус маскировался под приложение QuickAudio.exe, Audiolava.exe или Converter.exe.

Как сообщал OBOZREVATEL, Microsoft убрала в Windows функцию, на которую жаловались пользователи.