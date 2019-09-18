Полный триумф, но есть нюанс: отзывы об iPhone 11

Не так давно компания Apple представила линейку своих новых смартфонов, среди которых самым оптимальным по цене и качеству признали модель iPhone 11.

Но этот телефон имеет и ряд недостатков, пишет The Guardian.

У него отличная батарея, которую можно разрядить в течение дня только если целенаправленно над этим стараться (и то не факт). Но эта модель по каким-то причинам имеет устаревшее зарядное устройство на 5 Вт, в то время как модель iPhone 11 Pro имеет новое зарядное на 18 Вт.

"Если Apple не собирается обновлять всю линейку до быстрого зарядного устройства, она должна просто оказать услугу окружающей среде и полностью прекратить помещать зарядное устройство на 5 Вт в коробку", - пишет Нилай Патель в обзоре для Verge.

Кроме того, дисплей устройства, хоть и может удовлетворить большинство юзеров, не поддерживает совместимость с HDR, из-за чего качество изображения куда хуже, чем на том же iPhone 11 Pro.

Смотрите видео распаковки моделей iPhone 11 Pro и Pro Max, которые лишены недостатков iPhone 11, но стоят несколько дороже:

Новая камера позволяет создавать медленные селфи с большим обзором и производить множество манипуляций над картинкой прямо во время съемки, — это интересно, в частности, стало невероятно увлекательной забавой для детей, но размеры файлов после этого поражают.

Getty Images

Но, несмотря на все минусы, модель имеет целый ряд преимуществ, главнейшим из которых, пожалуй, можно назвать снижение стартовой цены в сравнении с новинками прошлого сезона ($700 против $750, 17200 и 18500 грн по сегодняшнему среднему курсу).

"iPhone 11 является триумфом для Apple, - пишет Гарет Бивис из TechRadar. — Это подвиг, которого некоторые не ожидали от Apple".

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