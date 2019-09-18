Главная Новости
18 сентября • обновлено в 12:21
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Новости техники и технологии

Полный триумф, но есть нюанс: отзывы об iPhone 11

229 Читать материал на украинском

Не так давно компания Apple представила линейку своих новых смартфонов, среди которых самым оптимальным по цене и качеству признали модель iPhone 11.

Но этот телефон имеет и ряд недостатков, пишет The Guardian.

У него отличная батарея, которую можно разрядить в течение дня только если целенаправленно над этим стараться (и то не факт). Но эта модель по каким-то причинам имеет устаревшее зарядное устройство на 5 Вт, в то время как модель iPhone 11 Pro имеет новое зарядное на 18 Вт.

"Если Apple не собирается обновлять всю линейку до быстрого зарядного устройства, она должна просто оказать услугу окружающей среде и полностью прекратить помещать зарядное устройство на 5 Вт в коробку", - пишет Нилай Патель в обзоре для Verge.

Кроме того, дисплей устройства, хоть и может удовлетворить большинство юзеров, не поддерживает совместимость с HDR, из-за чего качество изображения куда хуже, чем на том же iPhone 11 Pro.

Смотрите видео распаковки моделей iPhone 11 Pro и Pro Max, которые лишены недостатков iPhone 11, но стоят несколько дороже:

Новая камера позволяет создавать медленные селфи с большим обзором и производить множество манипуляций над картинкой прямо во время съемки, — это интересно, в частности, стало невероятно увлекательной забавой для детей, но размеры файлов после этого поражают.

Полный триумф, но есть нюанс: отзывы об iPhone 11

Getty Images

Но, несмотря на все минусы, модель имеет целый ряд преимуществ, главнейшим из которых, пожалуй, можно назвать снижение стартовой цены в сравнении с новинками прошлого сезона ($700 против $750, 17200 и 18500 грн по сегодняшнему среднему курсу).

"iPhone 11 является триумфом для Apple, - пишет Гарет Бивис из TechRadar. — Это подвиг, которого некоторые не ожидали от Apple".

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!

Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

ads pixel