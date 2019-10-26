Перевод часов: как переходят на зимнее время мобильные устройства

В Украине в ночь с 26 на 27 октября произойдет перевод часов на зимнее время. Стрелки будут переведены в четыре утра на час назад – на 3:00.

При этом многие могут столкнуться с проблемой перехода на зимнее время на мобильных устройствах. В частности, не все знают, переводят ли часы смартфоны и другие девайсы автоматически.

Украина переходит на зимнее время

ПЕРЕВОДИТ ЛИ ANDROID ЧАСЫ НА ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ САМ?

В 2014-м году разработчики операционной системы Android сообщили, что пользователям необходимо вручную переводить часы на своих смартфонах и девайсах.

Позже эта проблема была решена, и сейчас телефоны и планшеты осуществляют переход на зимнее время сами.

ПЕРЕВОДИТ ЛИ IPHONE ЧАСЫ НА ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ САМ?

Смартфоны и планшеты на базе операционной системы iOS никогда не сталкивались с проблемой перехода на летнее и зимнее время, и делают это автоматически.

ПЕРЕВОДИТ ЛИ КОМПЬЮТЕР И НОУТБУК ЧАСЫ НА ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ САМ?

Стационарные компьютеры и ноутбуки на любой операционной системе осуществляют перевод часов автоматически.

Как сообщал OBOZREVATEL, появились советы врачей, как легче адаптироваться к переходу на зимнее время.

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