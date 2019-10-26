Перевод часов: как переходят на зимнее время мобильные устройства

В Украине в ночь с 26 на 27 октября произойдет перевод часов на зимнее время. Стрелки будут переведены в четыре утра на час назад – на 3:00.
При этом многие могут столкнуться с проблемой перехода на зимнее время на мобильных устройствах. В частности, не все знают, переводят ли часы смартфоны и другие девайсы автоматически.
Украина переходит на зимнее время
ПЕРЕВОДИТ ЛИ ANDROID ЧАСЫ НА ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ САМ?
В 2014-м году разработчики операционной системы Android сообщили, что пользователям необходимо вручную переводить часы на своих смартфонах и девайсах.
Позже эта проблема была решена, и сейчас телефоны и планшеты осуществляют переход на зимнее время сами.
ПЕРЕВОДИТ ЛИ IPHONE ЧАСЫ НА ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ САМ?
Смартфоны и планшеты на базе операционной системы iOS никогда не сталкивались с проблемой перехода на летнее и зимнее время, и делают это автоматически.
ПЕРЕВОДИТ ЛИ КОМПЬЮТЕР И НОУТБУК ЧАСЫ НА ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ САМ?
Стационарные компьютеры и ноутбуки на любой операционной системе осуществляют перевод часов автоматически.
Как сообщал OBOZREVATEL, появились советы врачей, как легче адаптироваться к переходу на зимнее время.
Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!