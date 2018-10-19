Украинские студенты в Японии: роботы-помощники, технологии будущего, собака Хатико

С 16 по 19 октября международная выставка информационных технологий Ceatec Japan 2018 приняла более 180 тысяч посетителей, в их числе – тридцать студентов украинских технических вузов. Поездкой в Токио благотворительный Фонд Бориса Колесникова наградил авторов лучших программных продуктов, представленных на конкурсе "Программист 2018".

Юные программисты на Ceatec Japan 2018 ознакомились с новейшими мировыми тенденциями и IT-разработками. 800 участников крупнейшего в Азии форума представили свое видение "Общества 5.0", в котором технологические и информационные решения интегрируются во все сферы жизни общества; традиционно большое внимание экспоненты уделили робототехнике.

Любимыми экспонатами украинских посетителей стали: роботы-собаки нового поколения Aibo от компании Sony, танцующие RoboPin от Fujitsu, популярные в быту железные кулинары Lawson. Промышленные машины японского бренда Fanuc представили программирование в промышленном секторе. Студенты увидели возможности новейших микроконтроллеров, электромобилей, систем с использованием искусственного интеллекта. Дополненная реальность, самозаряжающиеся батареи, чайная церемония от робота-девушки на стенде Национального института передовых промышленных наук и технологий (AIST), лекция от Mitsubishi Motors Corporation, сотни передовых разработок – тематика выставки соответствовала самым разным IT-направлениям.

"Ceatec Japan показала массу решений, которые облегчают жизнь людей. В этом суть концепции "Общества 5.0", будущего японского общества. Мне импонирует такое понимание технологий. Когда мы разрабатывали проект на конкурс "Программист", исходили из того, что есть много людей, которым недоступен привычный для нас уровень комфорта. Наш проект помогает слабовидящим людям пользоваться общественным транспортом. Мы не просто привлекли внимание к проблеме, но и предоставили эффективный способ решения. Хотя сложно представить более разные культуры и менталитеты, чем Украина и Япония, тем не менее мы близки в том, что назначение передовых технологий – помогать людям", – рассказал Денис Белов, студент Национального аэрокосмического университета им. Н.Е. Жуковского "ХАИ" (г. Харьков).

Президент благотворительного Фонда Борис Колесников убежден, что информационные технологии являются одной из важнейших отраслей роста для украинской экономики. "Специалисты считают, что в ближайшее время около четверти миллиона украинцев будут работать в сфере IT. Победителям нашего конкурса "Программист" гарантирован завтрашний день. И от нас всех зависит, останутся они в Украине в дальнейшем или нет. Мы не зря выбрали Токио в качестве призовой поездки для программистов. Ведь Япония – самый яркий пример роста и развития. После Второй мировой войны страна была разрушена, пребывала в полной нищете, без какой-либо инфраструктуры. За несколько десятилетий она смогла построить одну из сильнейших экономик мира – образец для наследования", – отметил Борис Колесников.

Для украинских студентов была организована экскурсия по любимым туристическим достопримечательностям Токио. Ребята посетили остров Одайба, где установлена японская Статуя Свободы, огромный храм Мэйдзи, Восточный сад в Императорском дворце, знаменитый район Сибуя, побывали у памятника верной собаке Хатико и др.

В 2018 году Фонд Бориса Колесникова впервые организовал конкурс для студентов-айтишников. Победителями конкурса "Программист" стали шесть студенческих команд (по 5 человек), создавших лучшие приложения и сервисы социальной направленности: команды "Телега" и "Belov's Four" из Национального аэрокосмического университета им. Н.Е. Жуковского "ХАИ" (г. Харьков), "BITE.us" из Одесского национального политехнического университета; а также представители вузов Донецкой области – "KorLab" из Приазовского государственного технического университета (г. Мариуполь), "Команда ДонНТУ" из Донецкого национального технического университета (г. Покровск), "KIT" из Донбасской государственной машиностроительной академии (г. Краматорск).

Напомним, в этом учебном году Фонд также проводит конкурсы по семи направлениям для студентов технических специальностей. Уже началась регистрация студентов для участия в конкурсах "Пищевые технологии 2019" и "Авиатор 2019". Победителей ожидают поездки на международные профильные выставки в Кельн (кондитерская экспозиция) и Париж (авиафорум).