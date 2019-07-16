Приложение для старения FaceApp попало в скандал из-за РФ

Мобильное приложение FaceApp, меняющее на фотографиях возраст, оказалось детищем российской компании, которая может собирать данные для распознавания лиц.
Как сообщает UAportal, разработчиком программы является компания "Wireless Lab", расположенная в Санкт-Петербурге. Для того, чтобы приложение работало, от пользователя требуют предоставить ему доступ ко всем галереям в мобильном устройстве.
Фото: Flickr
Отмечается: на то, что популярное приложение на самом деле российская разработка, обратил внимание бывший украинский военный, а ныне работник Днепровского горсовета Максим Музыка.
"Употребляй сознательно", — написал он на своей странице в Facebook.
Кроме того, на российские корни программы указал и украинский общественный активист и волонтер Роман Синицын.
"Давайте еще немного ваших состарившихся фото в ленту. Что-то мало пока. Не успел насладиться", — язвительно отметил он.
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