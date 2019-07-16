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Приложение для старения FaceApp попало в скандал из-за РФ

5.2т Читать материал на украинском

Мобильное приложение FaceApp, меняющее на фотографиях возраст, оказалось детищем российской компании, которая может собирать данные для распознавания лиц.

Как сообщает UAportal, разработчиком программы является компания "Wireless Lab", расположенная в Санкт-Петербурге. Для того, чтобы приложение работало, от пользователя требуют предоставить ему доступ ко всем галереям в мобильном устройстве.

Приложение для старения FaceApp попало в скандал из-за РФ

Фото: Flickr

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Отмечается: на то, что популярное приложение на самом деле российская разработка, обратил внимание бывший украинский военный, а ныне работник Днепровского горсовета Максим Музыка.

"Употребляй сознательно", — написал он на своей странице в Facebook.

Приложение для старения FaceApp попало в скандал из-за РФ

Кроме того, на российские корни программы указал и украинский общественный активист и волонтер Роман Синицын.

"Давайте еще немного ваших состарившихся фото в ленту. Что-то мало пока. Не успел насладиться", — язвительно отметил он.

Приложение для старения FaceApp попало в скандал из-за РФ

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее американская корпорация Apple угодила в громкий скандал из-за Украины.

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