Проект инопланетян? Озвучена сенсационная гипотеза о загадочном космическом объекте

Загадочный межзвездный объект, известный как Оумуамуа (Oumuamua) может быть внеземным зондом, который прилетел из прошлого.

Такую гипотезу озвучил глава департамента астрономии Гарвардского университета Ави Лоеб в интервью израильской газете "Гаарец".

По словам ученого, это межзвездное тело может иметь интеллектуальное происхождение.

"У нас нет возможности узнать, является ли это действующей технологией, или это космический корабль исчезнувшей цивилизации, который продолжает парить в пространстве", — сказал Лоеб.

Астероид Оумуамуа NASA

Оумуамуа стал первым объектом, который прибыл в Солнечную систему из межзвездной зоны на два месяца. Впервые его увидели 19 октября 2017 года и сначала считали кометой, но позже назвали астероидом.

Глава департамента астрономии сказал, что Оумуамуа имеет аномальную яркость и отражает в 10 раз меньше света, чем любая другая комета нашей системы.

Отметим, что другие ученые скептически отнеслись к заявлению Лоеба. По информации исследований, Оумуамуа не является объектом искусственного происхождения.

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