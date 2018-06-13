Илон Маск экономит: Tesla Motors сократит 9% сотрудников

Компания Илона Маска Tesla Motors намерена уволить 9% сотрудников.

Электронное письмо с такой информацией разослал работникам сам Илон Маск, передает Reuters.

Как отмечает агентство, письмо предназначалось для внутреннего пользования, однако вскоре попало в прессу. Маск объяснил необходимость увольнений изменениями в структуре компании, которые нацелены на сокращение расходов и выход на прибыльность в связи с производством нового седана Model 3.

Он назвал такое решение сложным и пообещал, что сокращения не коснутся тех, кто занят непосредственно на производстве нового Model 3. Как отмечает издание, по состоянию на на декабрь прошлого года, в компании Tesla Inc. трудились 37543 человека с постоянной зарплатой.

Model 3 - седан с предположительной стоимостью от 36 тыс. долларов с двумя двигателями. Заряда аккумулятора на нем должно хватать на 300 км и более.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Илон Маск рассказал подробности о новом полноприводном электромобиле Model 3.