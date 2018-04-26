Будущий смартфон HTC U12 "засветился" в США

Изображение и некоторые технические характеристики нового смартфона HTC U12 попали в интернет.

Эту информацию американский мобильный оператор Verizon опубликовал на своем официальном сайте .

По данным компании, новинка будет иметь 6-дюймовый дисплей (Super LCD, защитное стекло Gorilla Glass). Телефон будет работать под управлением операционной системы Android 8.0. Емкость батареи - 3500 мАч с возможностью скоростной зарядки.

Корпус смартфона получит защиту от влаги и пыли (IP68). Устройство сможет записывать 4К-видео.

Согласно предварительным данным, смартфон будет работать на процессоре Snapdragon 845. У него будет 8 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ - встроенной (предусмотрена поддержка карт памяти microSD до 2 ТБ).

Как сообщал "Обозреватель", китайская Meizu заявила о намерении выпустить новые смартфоны с необычными экранами .