Астронавт NASA усыновил мальчика из Украины

Астронавт NASA Ренди Брезник усыновил мальчика из Украины.

Это произошло еще в 2008 году, тогда он забрал в свою семью мальчика из Днепра. Об этом астронавт рассказал в интервью "Радио Свобода".

"Нам повезло ощутить чудо усыновления в 2008 году, когда мы усыновили нашего сына Ваята в городе Днепр. Ему было 2 года и 9 месяцев, это было просто отличное время для нашей семьи", - признался Ренди.

Ренди Брезник Bodo Life

Астронавт продолжил посещать Украину и привозил сюда своих детей.

"После этого я посетил Украину через несколько лет, а потом мы были здесь несколько лет назад летом. И Ваят, и наша дочь Эбигейл были в Киеве и Днепре", - добавил Брезник.

Как сообщал "Обозреватель", ранее Ренди Брезник заявил, что NASA работают над тем, чтобы в космос летали 550 человек в неделю.