Астронавт NASA показал как выглядит Черное море: невероятное фото из космоса

Астронавт NASA Рики Арнольд, который на данный момент находится на борту Международной космической станции, опубликовал снимок Черного моря.
Фото удалось сделать сквозь иллюминатор МКС. Арнольд разместил його в Twitter.
"Черное море омывает берега Украины, России, Грузии, Турции, Румынии и Болгарии", - подписал фото астронавт.
The Black Sea is a crossroads of cultures and #Istanbul is the gateway. #Georgia #Turkey #Russia #Ukraine #Romania #Bulgaria pic.twitter.com/vh8o7ST5da— Ricky Arnold (@astro_ricky) 16 серпня 2018 р.
Как ранее писал OBOZREVATEL, в космосе нашлась раскаленная планета.