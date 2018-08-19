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Астронавт NASA показал как выглядит Черное море: невероятное фото из космоса

9.3тЧитать новость на украинском

Астронавт NASA Рики Арнольд, который на данный момент находится на борту Международной космической станции, опубликовал снимок Черного моря.

Фото удалось сделать сквозь иллюминатор МКС. Арнольд разместил його в Twitter.

"Черное море омывает берега Украины, России, Грузии, Турции, Румынии и Болгарии", - подписал фото астронавт.

Как ранее писал OBOZREVATEL, в космосе нашлась раскаленная планета.

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Комментарии на сайте не модерированы
Зееленфройнд Викентий
Зееленфройнд Викентий
смотри ка! даже на этой фотке Крым российский!
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Kaus Evgeny
Kaus Evgeny
А почему не украинский астронавт? Петя же говорил, что украина великая космическая держава.
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