NASA зафиксировали мощнейший межпланетный удар Солнца: детали феномена

Миссии NASA удалось зафиксировать мощную ударную волну на Солнце, которая всколыхнула всю систему.

Высококачественные замеры явления ученые сделали впервые в истории, пишет "Newsweek". Причиной удара стало столкновение быстрого потока ветра с более медленным.

Отмечается, что подобные волны могут открыть множество тайн Вселенной, однако их тяжело поймать. В частности, столкновения связаны с частицами, которые производятся такими объектами, как черные дыры и сверхновые звезды.

NASA зафиксировали мощнейший удар Солнца rg.ru

Ученые Магнитосферной многомерной миссии пытались зафиксировать межпланетную волну начиная с 2015 года, однако оказаться в правильном месте в правильное время удалось только сейчас.

Солнечная система techno.bigmir.net

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее исследовательский аппарат InSight американского космического агентства NASA передал с Марса первый снимок планеты.

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