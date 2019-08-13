NASA зафиксировали мощнейший межпланетный удар Солнца: детали феномена

Миссии NASA удалось зафиксировать мощную ударную волну на Солнце, которая всколыхнула всю систему.
Высококачественные замеры явления ученые сделали впервые в истории, пишет "Newsweek". Причиной удара стало столкновение быстрого потока ветра с более медленным.
Отмечается, что подобные волны могут открыть множество тайн Вселенной, однако их тяжело поймать. В частности, столкновения связаны с частицами, которые производятся такими объектами, как черные дыры и сверхновые звезды.
NASA зафиксировали мощнейший удар Солнца
rg.ru
Ученые Магнитосферной многомерной миссии пытались зафиксировать межпланетную волну начиная с 2015 года, однако оказаться в правильном месте в правильное время удалось только сейчас.
Солнечная система
techno.bigmir.net
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее исследовательский аппарат InSight американского космического агентства NASA передал с Марса первый снимок планеты.
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