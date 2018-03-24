На YouTube обнаружен новый опасный вирус: что нужно знать

На видеохостинге YouTube был обнаружен вирус, который ворует у пользователей логины, пароли и другую конфиденциальную информацию.

Вредоносная программа способна заражать компьютеры под управлением ОС Microsoft Windows, сообщается на сайте антивируса Dr.WEB.

"Выявлено несколько модификаций, детектируемых также под наименованием Trojan.PWS.Stealer.23198. Написана на языке Python", - отмечается в заявлении.

Замечены случаи, когда троянец распространяется через сервис Яндекс.Диск. Ссылки на файлы публиковались в виде комментариев к видеороликам на YouTube. Сама же программа распространяется в виде самораспаковывающегося архива RAR SFX.

Похищенная информация сохраняется в отдельной папке, после чего упаковывается в архив и вместе с данными о месте нахождения зараженного устройства передается на сервер злоумышленников.

На информационном устройстве вирус собирает файлы Cookies, логины и пароли различных браузеров, а также снимок экрана и файлы с рабочего стола Windows.

Как писал "Обозреватель", ранее компьютерные специалисты обнаружили опасный вирус, который окрестили "шедевром" киберпреступности.