МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
планшета на Android Участвовать
Приз
Регистрация
ГлавнаяБлоги

/Новости техники и технологии

Крадет данные? Facebook угодил в громкий скандал из-за популярного флешмоба

1.1тЧитать материал на украинском

Популярную соцсеть Facebook заподозрили в умышленном сборе персональной информации при помощи флешмоба #10YearChallenge. Пользователи публиковали свои фотографии десятилетней давности.

Первоначальной целью флешмоба было показать изменения, которые произошли с каждым из его участников. Однако журналистка международного издания Wired Кэти О'Нилл высказала гипотезу, что челлендж был запущен для распознавания лиц искусственным интеллектом (ИИ).

"Разве это плохо, что кто-то может использовать ваши фотографии в Facebook для тренировки алгоритма распознавания лиц? Не обязательно, но, в некотором смысле, это неизбежно", – пояснила О'Нилл.

Новости
Facebook нанес сокрушительный удар по российским троллям в Украине: что произошло

Она подчеркнула, что часто пользователи соцсетей не публикуют свои фото, заменяя их посторонними снимками. Подобные челленджи стимулируют их к обнародованию своих фото, а некоторые люди даже отмечают геолокацию или других пользователей Facebook.

Таким образом, ИИ сможет использовать эту информацию для персонификации рекламы, поиска людей или, в худшем случае, для анализа рисков страховыми компаниями.

Иллюстрация

Иллюстрация

Pexels

Мнение девушки поддержали и другие владельцы аккаунтов в Facebook, пишет Media Leaks. Администрация же соцсети все обвинения опровергает, заявляя, что челлендж якобы был запущен самыми пользователями.

Как писал OBOZREVATEL, в 2018 Facebook угодил в скандал из-за сбора персональных данных своих пользователей. Соцсеть обвинили в том, что позже эта информация использовалась с целью влияния на ход президентских выборов в США.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!

Место
США
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
4
1
Смешно
0
Интересно
0
Печально
2
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Наши блоги