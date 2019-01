Крадет данные? Facebook угодил в громкий скандал из-за популярного флешмоба

Популярную соцсеть Facebook заподозрили в умышленном сборе персональной информации при помощи флешмоба #10YearChallenge. Пользователи публиковали свои фотографии десятилетней давности.

Первоначальной целью флешмоба было показать изменения, которые произошли с каждым из его участников. Однако журналистка международного издания Wired Кэти О'Нилл высказала гипотезу, что челлендж был запущен для распознавания лиц искусственным интеллектом (ИИ).

"Разве это плохо, что кто-то может использовать ваши фотографии в Facebook для тренировки алгоритма распознавания лиц? Не обязательно, но, в некотором смысле, это неизбежно", – пояснила О'Нилл.

Она подчеркнула, что часто пользователи соцсетей не публикуют свои фото, заменяя их посторонними снимками. Подобные челленджи стимулируют их к обнародованию своих фото, а некоторые люди даже отмечают геолокацию или других пользователей Facebook.

Таким образом, ИИ сможет использовать эту информацию для персонификации рекламы, поиска людей или, в худшем случае, для анализа рисков страховыми компаниями.

Мнение девушки поддержали и другие владельцы аккаунтов в Facebook, пишет Media Leaks. Администрация же соцсети все обвинения опровергает, заявляя, что челлендж якобы был запущен самыми пользователями.

The 10 year challenge is a user-generated meme that started on its own, without our involvement. It’s evidence of the fun people have on Facebook, and that’s it.