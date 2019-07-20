"Конец света уже наступил": озвучен неожиданный сценарий апокалипсиса

Настоящий "конец света" не будет сопровождаться глобальными природными катаклизмами и гибелью всего живого.

"Конец света уже наступил. Он наступил энергетически", – заявил OBOZREVATEL экстрасенс-медиум Максим Гордеев.

По его словам, "мир постоянно меняется, и окончание каждого периода обозначается "концом света". Концом старого света".

Робот, искусственный интеллект. Иллюстрация http://www.operator-goda.blog

Как рассказал экстрасенс, конец старого мира произошел в промежутке между 2009 и 2014 годами. "Первое предзнаменование, скачок был в 2009 году, а второй – в 2014 году. И дело тут не в войне в Украине. Изменения коснулись всего мира. Сегодня вибрации Земли уже совсем другие, планета вибрирует совсем по-другому. В каком-то смысле сейчас мы живем в постапокалиптическом мире", – убежден Максим Гордеев.

Как пояснил экстрасенс, отличительной чертой нового мира, в котором мы живем, является стремительное развитие технологий, изменение образа действий и образа мыслей людей. "Но это не значит, что это плохо. Мир все равно существует, и он будет существовать, какими бы страшными пророчествами нас ни пугали", – подчеркнул он.

"Пока Земля не наберет определенных вибраций, определенного опыта, пока не произойдет сильного энергетического набора, она никуда не денется", – заверил экстрасенс.

Как писал OBOZREVATEL, ранее массовую гибель пчел на планете связали с предсказаниями конца света, якобы озвученными болгарской провидицей Вангой и ученым-физиком Альбертом Эйнштейном. В частности, приводится цитата Ванги: "Сначала исчезнут пчелы, а следом – человечество".

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