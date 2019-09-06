Как создать из живописи анимацию

Анимация с живописью имеют крайне тесные исторические корни, намного более плотные чем с кинематографом, как может показаться на первый взгляд.

Наиболее ранние наскальные изображения найдены на юге современной территории Франции, их возраст составляет около 32 000 лет назад. Сами стены не плоские, а выпуклые и древние художники пользовались этим, чтобы придать рисункам чувство движения.

Для того чтобы разглядеть их, необходимо развести огонь или поднести факел и двигая им вправо и влево создавалась удивительная иллюзия - из-за игры света и теней, нарисованные животные как будь-то двигались. Сами исследователи отмечают, что достаточно даже дрожащего мерцания факела, чтобы увидеть как животные на стенах двигают головами, копытами или другими частями.

Именно этого эффекта хотели добиться авторы наскальных рисунков уходя в глубь пещеры - чувство того что изображения оживают. Это древнейший пример изобразительного искусства, а уже тогда люди пытались придать картинкам движение. Интересно, что формат экспозиций в современном мире практически не претерпел изменений.

32 000 лет назад люди изучали изображения на стенах пещер, а сегодня наслаждаются экспонатами искусства на стенах в музейных залах. Только вот разница в том, что древние авторы пытались оживить свои творения, а современные стены музеев, как правило, статичны. Учитывая историческое родство, давайте задумаемся может ли анимация позволить себе подобную роскошь снова, как в век когнитивной революции. Вдруг скоро посетители музеев будут кроме статичных картинок смогут насладиться и изображениями в движении?

Задавая подобные вопросы, Никите Кравцову основателю школы анимации Pause to Play, пришла в голову идея о создании первой анимационной выставки в Украине. Хотелось, чтобы картины ожили и не просто так, а чтобы именно эта анимация играла ключевую роль в расширении горизонтов. Не просто дополняла содержимое картины, а позволяла увидеть больше, взглянуть на идею под другим углом и обогатиться духовно.

Расставлять экраны с анимаций, естественно, это самый простой и топорный способ перенести движущиеся картины на стены музея. Но это же и лишало идею глубокого смысла — почему же тогда анимацию нельзя просто посмотреть в интернете или на экранах кинотеатра.

Так что, экраны на стенах в качестве технического решения для экспозиции, было не лучшим решением. И как раз кстати пришлась новая технология, но активно набирающая популярность — дополненная реальностью. В широких массах о ней заговорили после появления игры Pokémon go. Благодаря дополненной реальности, картины на стенах могли оживать при наведении камеры телефона и рассказать больше своим зрителям.

И самое интересное, что они могли быть реально трехмерными, что позволяло рассмотреть объекты под любым углом и изучить все мелкие детали. Изначально родилась идея о том, чтобы вместо привычных картин были бы просто штрихкоды. А чтобы увидеть анимацию нужно было использовать свой смартфон и приложение с дополненной реальностью. Но все же, для первой выставки это могло быть слишком сложным вызовом в плане пользовательского опыта — возможно, никто бы не захотел разбираться с непонятными штрихкодами.

И тогда пришла другая интересная идея. Так как выставка особенная, благодаря объединению в себе искусства и техники -- то и центральной темой решили сделать личность, соединившей в себе эти области — Леонардо да Винчи. Всю свою жизнь величайший из представителей человеческого вида посвятил размытию границ между искусством и наукой. Он оставил богатое наследие эскизов и чертежей удивительных изобретений и механизмов.

Летательные аппараты, орудия, прообразы автомобиля и танка, а также огромное множество других разработок. На выставке вместо картин были эскизы изобретателя, а при наведении камеры телефона картинка оживала и трехмерная анимация наглядно показывала как тот или иной прибор должен был функционировать по задумке автора. Весь контент рисовался выпускниками школы анимации Pause to Play.

Каждый из аниматоров взял по одному чертежу и создали полностью с нуля трехмерную модель. Каждому изобретению прорисовали анимацию — летательные аппараты махали крыльями, механизмы вращались, некоторые изобретения разбирались показывая свои внутренние составляющие конструкции. Результат превзошел все ожидания. Выставку посетило огромное количество человек. Это не было похоже на обычную экспозицию, даже благодаря лицам посетителей, выражающих настоящие эмоции удивления, любопытства и восторга.

Было даже просто интересно наблюдать за улыбками людей рассматривающих трехмерные модели с помощью своих телефонов.Сам проект не коммерческий. Десятки людей были вовлечены в процесс и каждым двигало желание создавать и творить ради чего-то высокого.

Организаторам удалось сделать вход бесплатным, что позволило поделиться новым искусством с огромным количеством человек. Сейчас школа анимации разрабатывает множество других проектов расширяющих границы анимации -- это их главная цель сегодня.

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