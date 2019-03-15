Инопланетяне существуют? На Марсе нашли обломок корабля

Теоретики заговора инопланетных цивилизаций нашли доказательство жизни на Марсе.

На канале Youtube secureteam10 опубликован ролик с кадрами, сделанными марсоходом, на которых представлен необычный объект. По словам представителя канала Тайлера Глокнера, этот треугольный "металлический" обломок был искусственно создан исчезнувшей цивилизацией.

"На первый взгляд, это камень странной формы. Но при приближении видно, что у него более сложная структура. Идеально круглое отверстие прямо посередине. И, похоже, он согнут", - пояснил он.

По его словам, эта планета раньше была такой же, как Земля, однако ее поверхность стала непригодной для жизни из-за радиации после техногенного взрыва.

"Сейчас мы можем находить остатки разрушенных механизмов, зданий и сооружений", - добавил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, пилотируемый космический корабль американской компании SpaceX Dragon-2 успешно приводнился в Атлантическом океане около восточного побережья Флориды.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал