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Huawei приостановил производство смартфонов: что произошло 

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Тайваньский производитель электроники Foxconn приостановил производство смартфонов Huawei.

Данное решение было принято после того, как китайская компания сократила свои заказы, сообщает Engadget.

Эксперты отмечают, что без поддержки Foxconn и других компаний, смартфоны Huawei не смогут конкурировать с телефонами других компаний за пределами Китая.

Huawei

Huawei

Cnet

"Без официальной поддержки Android (а, следовательно, официальных приложений Google) или поддержки партнеров по оборудованию, таких как Qualcomm, телефоны Huawei не будут такими привлекательными за пределами Китая", - говорится в сообщении.

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В самой Foxconn отказались от комментариев.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Зампредседателя правления Huawei Technologies и дочь основателя компании Мэн Ваньчжоу арестовали в Ванкувере 1 декабря 2018 года. Ее подозревают в нарушении американских санкций против Ирана.

  • В мае Google отключил Huawei от обновлений операционной системы Android. Следующая версия смартфонов на Android также потеряет доступ к популярным сервисам, включая Google Play Store, Gmail и YouTube.

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Место
Тайвань
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коршун федот
коршун федот
Буряты Йотафоны из говна херачат по 100штук в день.И не надо им Андроида никакого.
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